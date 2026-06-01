大手芸能事務所・オスカープロモーションが１日、女優・尾碕真花の所属を巡って、異例の声明を発表した。この日まずは、「騎士竜戦隊リュウソウジャー」リュウソウピンク役で知られる尾碕が、自身の公式インスタグラムで「この度、尾碕真花は２０２６年５月３１日をもちまして、オスカープロモーションを退所いたしました」と報告。まっしろな画像を添えて、「約１４年にわたりお世話になり、さまざまなことを学ばせてくださっ