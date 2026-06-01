【イスタンブール共同】イランのタスニム通信は1日、イランが米国との戦闘終結に向けた仲介国を通じた協議を停止すると報じた。イスラエル軍とレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラによる交戦が続いていることが理由だとしている。