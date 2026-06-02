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東出昌大が電子機器を使えない生活に入ると報告「音信不通になります」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 東出昌大が1日にnoteを更新し、突然の「お知らせ」をした
  • 巨大地震を想定した1カ月間の「プチ被災生活」を実施すると報告
  • 「電子機器を使えない生活に入りますので音信不通になります」と伝えた
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