’99年9月15日のデビュー以来、日本のアイドル界の第一線を走り続けてきた「嵐」。5月31日に開催された「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の東京公演をもって、26年間の活動に幕を下ろした。活動終了を受けて、メンバーの大野智（45）は所属事務所の「STARTO ENTERTAINMENT」（STARTO 社）を退所。櫻井翔（44）、相葉雅紀（43）はSTARTO社に残って芸能活動を継続する一方、松本潤（42）、二宮和也（42）はエージェント契