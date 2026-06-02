JR東海は2日午前、台風6号接近に伴い検討されていた3日の計画運休について、実施しないが、3日始発から運転見合わせあどが発生する可能性があると発表した。今後の台風の進路や影響により、急きょ運転計画を変更する可能性があるとしていて、3日の始発から、一部の時間帯、一部の区間において、運転見合わせや行先変更、列車の運休等が発生する可能性があるとしている。