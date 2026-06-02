人気アイドルグループ「」のライブツアー会場に侵入した疑いで、男3人が現行犯逮捕されました。70代の男と20代の男2人は5月31日、「」のライブツアーの最終公演が行われた東京ドームに侵入した疑いで現行犯逮捕されました。70代の男は、ヘルメットをかぶって作業員を装い、関係者用の出入り口から入り込んでいて、20代の男1人は、過去に東京ドームでアルバイトした際に配布された職員証を持っていたほか、もう1人は自作したID