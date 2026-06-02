警察によりますと、午前6時ごろ、神奈川県真鶴町で通行人の男性から「海に女性が浮いている」と通報がありました。警察や消防が駆けつけると、女の子とみられる2人が「琴ヶ浜」で、成人女性とみられる1人が「真鶴港」で、それぞれ海に浮いているのが見つかったということです。3人はその後、いずれも死亡が確認されました。警察が3人の関係性や死亡したいきさつなどを調べています。