お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（33）が、1日放送の日本テレビ「東野・岡村の旅猿28 〜プライベートでごめんなさい…」（月曜深夜1・59）にゲスト出演。大物芸人にあきれる場面があった。今回は岡山県津山市を訪れた一行。移動中の車内で、お笑いタレントの東野幸治が「スケジュール表ってどうやってもらうの？データでもらうの？」と質問した。松井が「データというか、Googleカレンダーで逐一更新されていくんで