下町に広がる「リトル・ダッカ」の風景東京都北区・東十条。下町風情が残るこの町では、ある不思議な光景が広がっている。商店街そばにある地上4階建ての建物に吸い込まれる人、人、人。Tシャツにジーンズといったラフな服装の訪問者がいたかと思えば、「パンジャビ」と呼ばれる南アジア地方の民族衣装に身を包んだ男性も見受けられる。建物玄関口には溢れんばかりの靴が並び、耳をすますと聞きなれない朗読がかすかに伝わってくる