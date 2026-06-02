今回は、惣菜に文句ばかりの夫を懲らしめたエピソードを紹介します。偉そうな夫に反撃…！「家計が苦しいことから、派遣社員として働くことになりました。ただ忙しくなり、家事、特に料理をする時間が足りず、仕事帰りにスーパーで惣菜を買ってくることが増えました。惣菜を買った方が楽だし時間もかからないし、自炊するより安いし、結構美味しいからです。でも夫はそのことに対し、文句ばかり。『派遣のくせに惣菜なんて、無駄遣