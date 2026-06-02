誰しも職場で他人の無意識な行動に耳を疑い、イラッとした経験があるのではないだろうか。ガールズちゃんねるに5月下旬、「仕事中鼻歌を歌う人」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主の職場には、忙しい時に限って急に鼻歌を歌い出す男性社員がいるそうだ。「こちらとしてはイラッときます。どういう心理で歌い出すのでしょうか。皆さんのご意見お聞かせ下さい」確かに、忙しく働いているときに呑気に鼻歌はイラつくかもし