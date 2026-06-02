森保ジャパンで攻撃陣の中核を成す?三銃士?に、王国ブラジルのジャーナリストがまさかの?酷評?だ。日本代表は北中米Ｗ杯（１１日開幕）に向けて、いよいよ２日に事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイへ向けて日本を出発する。３１日に行われた壮行試合（ＭＵＦＧ国立）では、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキングで１８位の日本に対して、相手のアイスランドは７５位と格下だったがまさかの大苦戦。ホームだっただけに戦