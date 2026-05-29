プロ野球のシーズン中に、大きな衝撃を与えた巨人・阿部慎之助前監督（47）の逮捕騒動。阿部前監督はすぐに釈放されたものの、事件の責任をとって球団に監督辞任を申し入れた。事態を重く受け止めた球団は申し入れを受理したが、辞任撤回を求めるオンライン署名活動が13万筆を突破するなど余波が広がっている。「オフだった5月25日の夜、自宅にいた阿部前監督は姉妹喧嘩の仲裁に入ったそうです。ですが長女に言い返されたことで、