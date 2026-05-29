5月28日、ある人気女優がInstagramのストーリーズを更新。巨人・阿部慎之助前監督（47）の逮捕騒動を想起させる投稿を行い、ネット上で一部から違和感の声が上がっている。阿部氏は25日、自宅で18歳の長女に暴行をふるったとして現行犯逮捕された。報道によれば、阿部氏は姉妹げんかの仲裁中、長女に言い返されたことで「カッとなった」と供述。長女は対話型AI「ChatGPT」に相談し、その助言を受けて児童相談所へ通報したという。