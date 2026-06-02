台風6号接近に伴い首都圏の鉄道はあす3日、一部の路線で運転取りやめなどを決めるなど影響が出ています。JR東日本によりますと、あす運転を取りやめるのは、以下の通り。東海道線の小田原ー熱海間が始発から伊東線の熱海ー伊東間が終日中央線の高尾ー小淵沢間が始発から午後3時ごろまで青梅線の青梅ー奥多摩間が始発から午後8時ごろまで湘南新宿ラインの新宿ー小田原・逗子間が始発から午後4時ごろまで成田エクスプレスが始発から