米宇宙開発企業SpaceXによる、米ナスダック市場への新規株式公開（IPO）が目前に迫り、日本の株式市場でも宇宙関連銘柄への物色行動が活発化している。【こちらも】AI投資は第2段階へ半導体から電力・冷却インフラの時代にSpaceXは、2026年5月20日に上場目論見書（S-1）を提出し、6月12日の上場が見込まれている。推定評価額は最大2兆ドル（1ドル=150円換算で約300兆円）規模とも報じられ、この歴史的な上場劇が国内の関連企