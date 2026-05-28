警察庁が発表した「令和8年3月末における特殊詐欺の認知・検挙状況等について（暫定値）」によれば、特殊詐欺全体の認知件数は1万1,093件（前年同期比30.2％増）、被害総額は約937.9億円（同79.0％増）と、被害は大幅な増加の一途をたどっています。さらに、令和8年からは公的機関の人間を騙って言葉巧みに資産を狙う「ニセ警察詐欺」が、独立した手口として位置付けられるほど急増しています。また、被害金がどのように奪われたの