写真がたった一枚アップされただけで、親としての判断まで問われる時代になった。韓国芸能界で、スターたちの育児投稿を巡る“育児検閲”が相次いでいる。【画像】日本人アイドルの「ビッ○」発言も…生配信で物議醸した韓流芸能人我が子との日常を公開すれば、共感を呼び、応援も集まり、再生数や広告にもつながりやすい。その一方で、SNSにアップされた一瞬の場面だけで「それは子どもに良くないのでは」「なぜそうしたのか」と