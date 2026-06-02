駅のトイレで隣に立っていた男性を撮影したとして、千葉県船橋市の小学校に勤める教師が逮捕されました。【映像】盗撮の容疑で逮捕された小学校教師が連行される様子船橋市立の小学校教師・村上優太容疑者（33）はおととい午後10時ごろ、JR西船橋駅の男子トイレで隠し持ったスマートフォンを使って隣に立っていた30代の男性の下半身を動画で撮影した疑いがもたれています。警察によりますと、村上容疑者と男性に面識はなく、