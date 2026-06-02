ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）とスーパーフライ級統一王者ジェシー?バム?ロドリゲス（米国）のマッチメークがいよいよ実現しそうだ。米専門メディア「ＲＩＮＧ」によると、ロドリゲスをサポートするマッチルームのエディ・ハーン代表はかねて噂されている井上戦について「ええ（サウジアラビア娯楽庁長官）トゥルキ・アラルシク氏やＮｅｔｆｌｉｘなどと話をしたんです。彼らはこ