羽鳥慎一アナウンサー（55）が1日、司会を務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。5月31日の東京ドーム公演でグループ活動を終了した嵐のリーダー・大野智にメッセージを送った。嵐は31日、東京ドームでラストツアーを完走し、約26年半の活動に終止符を打った。ライブ最終盤に、メンバー5人は計30分間にわたってあいさつし、リーダーの大野は「みんなで作り上げた嵐はこれからも生き続けます