俳優の三本木大輔が6月1日、自身のXを更新。所属事務所を退所したことを報告した。【画像】三本木大輔が熱い直筆メッセージで所属事務所の退社を報告三本木は「いつも応援してくださる皆さま、関係者の皆さまへのお知らせです。2026年5月31日をもちまして、ATGファクトリー ／ style office を退所いたしました」と報告した。「これからも、お芝居を全身全霊で楽しんで、皆さまを素敵な物語につれていけるよう、精進してまいり