お笑いタレントのハリウッドザコシショウ（52）が1日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身の本名をさらりと明かす場面があった。この日は同じ静岡出身だというテクノユニット「電気グルーヴ」のピエール瀧とともに出演。同じ出身地ということで、以前から交流があるといい、ザコシはピエールについて「部活の先輩みたいなもんですからね、静岡なんで」と笑った。そんな中、中学・高校