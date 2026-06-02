オリコンは6月1日、「ネット銀行」「インターネットバンキング」「外貨預金」の顧客満足度調査の結果を発表した。ネット銀行調査は2026年1月27日〜2月12日に18〜79歳2,199人、インターネットバンキング調査は2026年1月27日〜2月12日に18〜79歳6,312人、外貨預金調査は2026年1月10日〜2月16日に18〜74歳4,514人を対象に、いずれもインターネットで行われた。総合ランキング○ネット銀行は「auじぶん銀行」が1位インターネット専業銀