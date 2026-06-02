ロケバスの中で女性に性的暴行を加えた罪などに問われているお笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の裁判で被告人質問が行われています。斉藤被告は、上下黒のスーツ姿で、弁護側からの質問に対し、前を向いて、はきはきとした口調で答えています。「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告は、2024年7月、東京・新宿区に駐車していたロケバスの中で、初対面の20代の女性に性的暴行を加えた罪