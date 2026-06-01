5月1日にデビュー44周年を迎えた中森明菜。同日、セルフカバーJAZZアルバム『AKINA NOTE』をリリース。それを記念してタワーレコードと初のコラボカフェ「AKINA CAFE」が5月17日まで東京の表参道でオープンしていた。【写真】5月に『WBS』に出演、朗らかな顔でインタビューに応えた明菜「デビュー記念日でコラボカフェの初日には、明菜さん本人が来店し、お店に直筆サインをプレゼント。コラボカフェ限定の記念グッズが品切れに