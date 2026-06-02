総務省消防庁は2日午後2時、台風6号によるけが人が15人になったと発表した。15人はいずれも軽傷で全て沖縄県内。建物被害は6棟が一部破損していて、こちらも沖縄県内だとしている。また避難指示は、宮崎県が3市2町で出ていて、29万2930世帯・57万7615人、鹿児島県が3市1町2村で14万3630世帯24万7753人に対して出されている。避難指示の対象は合計43万6560世帯、82万5368人となっている。