2025年4月、アメリカ南部フロリダ州の大学で男が銃を乱射した事件をめぐり、「チャットGPT」が犯行を手助けしたとして、フロリダ州は1日、開発元のオープンAIを提訴しました。州がオープンAIを提訴するのは全米で初めてです。この事件は2025年4月、フロリダ州立大学で学生だった当時20歳の男が銃を乱射し、2人が死亡、6人がけがをしたものです。訴状によりますと、男は犯行前にチャットGPTに、銃の扱い方や人が集まる場所などにつ