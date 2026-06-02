埼玉・川口市の住宅でケアマネジャーら2人が死亡した事件で、死亡した男が自ら通報した際、「お金をだまし取られたので刺した」と話していたことが分かりました。1日、川口市の住宅に住む男（60）から「ケアマネジャーの女性を刃物で刺した。これから自分も刺す」と110番通報があり、住宅でこの男とケアマネジャーの鈴木希代子さん（63）が、血を流して倒れているのが見つかり、2人とも死亡が確認されました。鈴木さんの近隣住民：