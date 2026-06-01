いまや家族や恋人、親友よりも先にChatGPTなどのAIへ悩みを打ち明ける人は少なくない。人生の岐路に立たされたとき、決して否定せず、前向きな言葉を返してくれるAIの助言が魅力的に映る。心のどこかで「そんなにうまくいくはずがない」と思いながらも、都合の悪い現実から目を背けてしまうこともある。52歳で長年勤めた接客業の会社を退職し、未経験のWebマーケティング職へ転職した安室玲さん（仮名）は、AIの助言を鵜呑みにした