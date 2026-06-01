サムスン電子が1日、取引時間中で時価総額2000兆ウォンを突破し韓国証券市場史上初めで時価総額2000兆ウォン時代を開いた。韓国取引所によると、この日午前11時44分基準でサムスン電子の株価は前営業日より9．31％上昇した34万6500ウォンで取引された。これによりサムスン電子の時価総額は2025兆7355億ウォンと集計された。韓国の上場企業で時価総額が2000兆ウォンを超えたのはサムスン電子が初めてだ。サムスン電子は最近次世代広