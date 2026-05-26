「じっくり聞いタロウ〜スター近況(秘)報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。5月24日（日）の放送は、「深夜の女子会 女の黒いホンネSP」をお届け！【動画】熊田曜子「あの頃の顔と体じゃない…」離婚前の“性欲とレス”赤裸々吐露女性だけが集まり、「仕事」「恋愛」「友人関係」などをしゃべり尽くして日常のストレスを発散する「女子会」。今回は、MCの熊切あさ美、熊田曜子、納言の薄幸、あおちゃんぺ、六本木のNo.1キャバ嬢・天