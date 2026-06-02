子育てしながら夫婦で一生懸命働いても手取りは減る一方。経済評論家の頼藤太希さんは「年収1200万円子育て世帯の手取り年収は26年で106万円減った。会社員は3つの方法を駆使して手取りを増やす努力をしたほうがいい」という――。写真＝iStock.com／kazoka30※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kazoka30■子育て世帯の手取り収入は減り続けている2023年2月に「高年収層『子育て罰』のリアル」という記事を執筆しました。そ