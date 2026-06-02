タレントで東京海洋大学名誉博士／客員教授のさかなクンが5月30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【抜き打ち】さかなクンのカバンの中身チェックしたらメディア初公開のものが大漁だった件！」と題した動画内で、『ちいかわ』にハマっていることを明かす場面があった。【動画】「こんだけ入ってればそりゃ重い!!!」魚の“ぶ厚い”図鑑や私服などバッグの中身を一挙公開するさかなクン動画は、常々さかなクンのリュックが