女優・尾碕真花（25）が2日、自身のインスタグラムを更新。芸能事務所「オスカープロモーション」退所をめぐる騒動について、経緯を説明した。「【ご報告】」と題してインスタグラムを更新。「関係者の皆様、そしていつも応援してくださる皆様へ」と書き出し、「本来であれば感謝の言葉のみをお伝えしたいところですが、長期間にわたる協議の経緯を踏まえ、今回の決断に至った理由についてご説明いたします」と経緯の説明を始