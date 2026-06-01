空き家からエアコンや給湯器を盗んだとして、26歳のスリランカ国籍の男が逮捕されました。邸宅侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、スリランカ国籍で茨城県阿見町に住む無職、カルドゥラゲ・サンジュ・タアルカ・マデュシャン容疑者（26）です。警察によりますと、カルドゥラゲ容疑者は去年12月から今年3月までの間に茨城県土浦市の空き家からエアコン5台、室外機4台、給湯器1台、あわせて120万円相当を盗んだ疑いがもたれています