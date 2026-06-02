台風6号によって、交通機関へも影響が出ています。空の便は、宮崎空港や鹿児島空港を発着する便を中心に、全日空では71便、日本航空では170便が欠航になっていて、あわせて約万4000人に影響が出ています。きのう終日閉鎖されていた那覇空港では、午前10時以降、順次、運航を再開しているということです。あすは、羽田空港を発着する便を中心に全日空では13便日本航空では269便の欠航が決まっています。一方、鉄道への影響です。東