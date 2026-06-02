タレントのヒロミが、きょう2日放送の日本テレビ系『一攫千金！宝の山』（後8：00）に出演。名車「ダイハツ フェローバギィ」を修復する。【番組カット】ヒロミらが修復へ…名車が続々登場同番組は、日本各地に足を運び、新しい価値を与えて宝の山を掘り当てることができるのかに挑んでいく。今回で第8弾となる。MC・加藤浩次は、今回も車好きのヒロミ、新入社員として参加するゲスト・若月佑美とともに長年、眠っていた車を