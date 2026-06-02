動画配信サービス「Netflix」のオリジナル映画『エノーラ・ホームズの事件簿3』が7月1日より世界独占配信されることが決定し、日本版ティーザー予告とティーザービジュアルが解禁された。【動画】Netflix映画『エノーラ・ホームズの事件簿3』予告編本作は、大ヒットシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』でイレブン役を演じたミリー・ボビー・ブラウンが主演・製作を務める人気ミステリーアドベンチャーの第3弾。名