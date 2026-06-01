［国際親善試合］日本 １−０ アイスランド／５月31日／国立競技場日本代表は５月31日、北中米ワールドカップの壮行試合でアイスランド代表と対戦。87分に途中出場のFW小川航基がヘディングで劇的なヘディングシュートを叩き込み、１−０で勝利を飾った。試合後、２シャドーの右で先発した久保建英が、森保一監督が審判に激昂したシーンについて言及した。80分、久保が右サイドから持ち込み、シュートを放ったが、ペナルティ