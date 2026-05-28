ドル円、再度１６０円を試しそうな気配イラン情勢見極め＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、緩やかなドル買いが見られ、ドル円は１５９円台半ばに上昇。再度１６０円を試しそうな気配が出ている。 イラン国営通信が、暫定和平合意に関する非公式の草案を伝え、合意の最終取りまとめから１カ月以内にホルムズ海峡の船舶航行を正常化する可能性が盛り込まれていると報じていた。しかし、これに対してホワイトハウスは