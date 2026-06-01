「娘よ。これが今のパパの限界だ。遠足楽しんで来いよ」――シングルファザーの男性が朝5時に起きて作った娘の遠足弁当がThreadsに投稿され、ハート形の卵焼きや彩り豊かなおかずが詰まった写真に、「愛を感じます」「見ただけで泣きそう」と8700件以上の“いいね”が集まっています。【写真】シングルパパの男性が朝5時に起きて作った娘の遠足弁当投稿したのは、娘を育てているシングルファザーのm.tさん（@mpapa8787__90）。娘の