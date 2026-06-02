LE SSERAFIM（ルセラフィム）が、映画「スーパーガール」公開を記念して特別コラボレーションを実施する。ワーナーブラザーズ・コリアは1日「スーパーガールとLE SSERAFIMのコラボが実現した。（LE SSERAFIMの曲）CELEBRATIONのスーパーガール・バージョンが、5月31日に公開された」と発表した。韓国メディアのディスパッチは2日「このグローバルなコラボレーションは、新時代のヒーローであるスーパーガールとLE SSERAFIMの堂々