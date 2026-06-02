中国の有名観光地である四川省九寨溝で、ある商人が鏡を見た観光客に対して「鏡使用料」を要求し、オンライン上で論争となっている。1日（現地時間）、澎湃（the Paper）など中国現地メディアによると、中国人観光客の1人が自身のソーシャルメディア（SNS）に「四川省の有名観光地である九寨溝景勝区で鏡を少しの間使ったところ、2元（約47円）を請求された」と投稿した。この観光客は「九寨溝の箭竹海の下車場付近で、ごみを捨て