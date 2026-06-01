ドバイチョコにトゥンカロン、クァベギなど、日本でも話題となってきた韓国スイーツの数々。2026年に旋風を巻き起こすのは「クロッチ」かもしれませんっ。……と聞いても、初めて耳にしたという皆さんも多いのでは？今回は韓国から上陸した注目スイーツ「クロッチ」について詳しくご紹介します！【新食感のハイブリッドパン】韓国発のクロッチとは、クロワッサンのサクサク感と、お餅のモチモチ感が融合したハイブリッドクロワッサ