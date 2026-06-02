事務所退所報告をめぐって所属事務所が契約継続の声明を出す事態となっている女優・尾碕真花（いちか）の代理人弁護士が２日、コメントを発表した。尾碕と「オスカープロモーション」の契約について「途中解約を制限する規定はなく、いつでも解除できるものです」と主張した。尾碕本人は１日に自身のインスタグラムを通じて、約１４年間所属したオスカープロモーションを退所したと報告。しかし同社はスポーツ報知の取材に対し