斉藤貢・元イラン大使と笹川平和財団の渡部恒雄上席フェロー、倉井高志・元ウクライナ大使、筑波大の東野篤子教授が２９日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国とイラン停戦交渉と、ロシアによるウクライナ侵略を巡って議論した。ホルムズ海峡周辺での散発的な軍事衝突に関し、渡部氏は、米側が交渉を有利に進めるため「ある程度牙を見せておきたい意向がある」と分析した。斉藤氏は、イランが「（米国に）本格的な