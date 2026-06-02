ドラマ『花より男子〜Boys Over Flowers』でヒロインを演じた女優ク・ヘソンが、制服姿を披露した。6月1日、ク・ヘソンは「本日12時のテレビショッピングのライブで会いましょう」「生放送中です。ク・ロール」という文章とともに、数枚の写真を公開した。【写真】なかが見えそう…ク・ヘソンの制服姿写真のなかのク・ヘソンは、ブラウン系の制服を着用している。スカートにセーター、ネクタイまで締めたク・ヘソンの姿は、41歳で