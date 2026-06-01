支配されていた…？▶▶この作品を最初から読むお母さんの言うとおりにすれば大丈夫。そう思っていたけれど…。4年もの間受けていたいじめを隠し続けてきたハルコの姿を描いた『家族全員でいじめと戦うということ。』。彼女がいじめられる原因になったのは、サキコという少女の存在でした。しかしサキコの家庭も、実は深刻な問題を抱えていたのです。娘を守るため、事あるごとに様々な場所・人物に苦情を入れ、決まりを