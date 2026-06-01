「人の名前が出てこない」この現象を、軽く考えていないだろうか。ついさっきまで話していた相手の顔も、会話の内容も覚えているのに、なぜか名前だけが出てこない。そんな経験は、多くの人にとって珍しいものではない。しかし、その小さな違和感の裏で、脳では見過ごせない変化が起きている可能性がある。元オックスフォード大の医学研究者であり、「糖と脳」の関係を研究してきた下村健寿氏は、こうした現象の背景に「糖毒脳」と